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Jovem detido nos Açores por pornografia de menores proibido de se aproximar da vítima

23 jul, 2026 - 10:28 • Lusa

"[O detido] foi presente ontem [quarta-feira] a primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de se aproximar e de contactar, por qualquer meio, com a vítima", disse hoje à agência Lusa uma fonte ligada ao processo.

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O jovem de 19 anos detido nos Açores por alegada pornografia de menores numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), ficou a aguardar o desenrolar do processo em liberdade, mas proibido de se aproximar e contactar a vítima.

A Polícia Judiciária (PJ) revelou na quarta-feira que deteve um jovem de 19 anos por alegada pornografia de menores numa IPSS, tendo como vítima um menor, de 14 anos.

O suspeito, que foi detido através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, está "fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, sendo vítima um adolescente, de 14 anos".

A PJ adiantou, em comunicado, que a situação ocorreu numa IPSS localizada numa ilha do denominado triângulo - Faial, Pico e São Jorge -, onde o suspeito e a vítima se encontram acolhidos.

De acordo com a força policial, o suspeito "aliciou a vítima a praticar atos sexuais de relevo, que filmou, tendo posteriormente exibido as respetivas imagens a outros utentes da mesma instituição".

A denúncia do crime foi apresentada pelo representante da IPSS junto da Polícia de Segurança Pública (PSP), que encaminhou a ocorrência para a PJ.

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