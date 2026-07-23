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Mulher detida por suspeitas de tentar introduzir droga em cadeia do Porto

23 jul, 2026 - 13:58 • Lusa

Foi detida depois de terem detetado que os artigos que pretendia entregar ao filho ocultavam duas folhas de papel, aparentemente vulgares, mas num cenário totalmente descontextualizado.

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Uma mulher de 55 anos foi detida na quarta-feira por, alegadamente, entregar ao filho, que está no Estabelecimento Prisional do Porto, droga, nomeadamente canabinoides sintéticos, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que a mulher foi detida depois de terem detetado que os artigos que pretendia entregar ao filho ocultavam duas folhas de papel, aparentemente vulgares, mas num cenário totalmente descontextualizado.

"Perante a recorrência de casos semelhantes, associados ao tráfico de substâncias psicotrópicas, a PJ analisou laboratorialmente aqueles papéis, constatando que haviam sido pulverizados com um potente canabinoide sintético, o que motivou a detenção da suspeita", assinalou.

A PJ referiu que estas substâncias, que pretendem imitar os efeitos da canábis, têm-se propagado nas prisões, tendo grande procura entre os reclusos com adição a drogas.

"Produzidas em laboratórios clandestinos espalhados por vários países, provocam efeitos extremamente nefastos e algo imprevisíveis para a saúde humana, ameaçando seriamente a integridade física e psíquica dos consumidores", apontou.

A detida, suspeita de um crime de tráfico de droga, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.

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