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- 23 jul, 2026
-
Mulher detida por suspeitas de tentar introduzir droga em cadeia do Porto
23 jul, 2026 - 13:58 • Lusa
Foi detida depois de terem detetado que os artigos que pretendia entregar ao filho ocultavam duas folhas de papel, aparentemente vulgares, mas num cenário totalmente descontextualizado.
Uma mulher de 55 anos foi detida na quarta-feira por, alegadamente, entregar ao filho, que está no Estabelecimento Prisional do Porto, droga, nomeadamente canabinoides sintéticos, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).
Em comunicado, a PJ explicou que a mulher foi detida depois de terem detetado que os artigos que pretendia entregar ao filho ocultavam duas folhas de papel, aparentemente vulgares, mas num cenário totalmente descontextualizado.
"Perante a recorrência de casos semelhantes, associados ao tráfico de substâncias psicotrópicas, a PJ analisou laboratorialmente aqueles papéis, constatando que haviam sido pulverizados com um potente canabinoide sintético, o que motivou a detenção da suspeita", assinalou.
A PJ referiu que estas substâncias, que pretendem imitar os efeitos da canábis, têm-se propagado nas prisões, tendo grande procura entre os reclusos com adição a drogas.
"Produzidas em laboratórios clandestinos espalhados por vários países, provocam efeitos extremamente nefastos e algo imprevisíveis para a saúde humana, ameaçando seriamente a integridade física e psíquica dos consumidores", apontou.
A detida, suspeita de um crime de tráfico de droga, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.
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