PJ deteve no Porto suspeito de tráfico de droga detido por três vezes no último ano

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira, no Porto um homem de 23 anos suspeito de trafico de droga que já tinha sido detido anteriormente três vezes pelo mesmo crime no último ano, foi hoje revelado.

Em comunicado, a PJ descreve que a detenção ocorreu num bairro social da cidade do Porto, no âmbito de uma investigação iniciada no mês de março.

Esta polícia de investigação revela que o jovem já havia sido detido por três vezes no último ano, encontrando-se sujeito a medidas de coação não privativas da liberdade.

"Mas persistiu no tráfico de substâncias psicotrópicas e voltou agora a ser detido", refere a PJ.

Na residência do detido foram encontrados vários produtos estupefacientes, uma balança de precisão e outros artigos utilizados no embalamento e preparação dos produtos ilícitos para distribuição.

O jovem vai ser presente no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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PFT // JAP.

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