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Portugal envia dois aviões e uma equipa para combater fogos em França

23 jul, 2026 - 23:13 • Lusa

Missão portuguesa é composta por duas aeronaves do tipo Fire Boss e por uma equipa de sete elementos, com dois representantes da Proteção Civil, três pilotos e dois mecânicos do operador aéreo.

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Portugal vai enviar na sexta-feira para França duas aeronaves e uma equipa de sete elementos para auxiliar no combate aos incêndios rurais na região de Saumos, informou esta quinta-feira a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a ANEPC, Portugal vai mobilizar a capacidade nacional rescEU sendo a missão constituída por duas aeronaves do tipo Fire Boss (aviões bombardeiros médios anfíbios) e por uma equipa de sete elementos, integrando dois representantes da ANEPC, três pilotos e dois mecânicos do operador aéreo.

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"Na sequência dos incêndios rurais que afetam o município de Saumos, em França, e em resposta à ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UCPM) pelas autoridades francesas, Portugal, através da Autoridade ANEPC, mobiliza na sexta-feira a capacidade rescEU posicionada em território nacional, para apoiar as operações de combate aos incêndios", afirma a autoridade em comunicado.

A partida está prevista para as 08:30, com as aeronaves a descolarem do Aeródromo de Vila Real, estando a chegada ao Aeroporto de Bordeaux-Mérignac prevista para as 13:00 (hora local).

O apoio logístico à missão será assegurado pela Força Aérea Portuguesa, através de uma aeronave C-130, responsável pelo transporte do pessoal e do equipamento de manutenção das aeronaves e que partirá da Base Aérea n.º 6, no Montijo.

A capacidade destacada integra a reserva europeia rescEU, criada no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia para reforçar a resposta dos Estados-Membros perante emergências de grande dimensão, nomeadamente incêndios rurais, sempre que as capacidades nacionais se revelem insuficientes.

A ANEPC adianta que mantém o acompanhamento permanente da evolução da situação e do perigo de incêndio rural, assegurando que este destacamento é efetuado sem comprometer a capacidade de resposta operacional em território nacional.

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