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"Procedimentos falharam" no caso da bebé que morreu esquecida em Almada
23 jul, 2026 - 22:59 • Fátima Casanova , com redação
Diretora técnica da Associação para Promoção da Segurança Infantil considera que é preciso aumentar a segurança das crianças no transporte escolar e defende várias medidas.
Vários procedimentos de segurança falharam no caso da bebé que morreu esquecida no interior de uma viatura em Almada, diz à Renascença a diretora técnica da Associação para Promoção da Segurança Infantil (APSI).
A criança de um ano foi encontrada, esta quinta-feira à tarde, na viatura da creche, localizada na Avenida do Cristo Rei, em Almada, no distrito de Setúbal. Terá ficado cerca de sete horas sozinha no veículo.
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A atuação do motorista e auxiliar não obedeceu a um conjunto de regras elementares, afirma Sandra Nascimento, da Associação para Promoção da Segurança Infantil.
“Na nossa perspetiva, há um conjunto de procedimentos que falharam. Há uma verificação que deve ser feita sempre no final de cada viagem, para garantir que não ficou nenhuma criança esquecida. Também contar as crianças à saída ou ter uma lista das crianças que entraram [no autocarro] e as que foram deixadas”, explica a diretora técnica da APSI.
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Sandra Nascimento considera que é preciso aumentar a segurança das crianças no transporte escolar e defende várias medidas.
“Há aqui dois pontos que poderão reforçar a segurança das crianças. A formação dos vigilantes, por um lado, e o aumento do número de vigilantes nos pesados de passageiros e a obrigatoriedade de vigilantes nalgumas situações, como nas carrinhas de nove lugares, pelo menos, até ao final do 1.ª ciclo”, sublinha.
Nos autocarros escolares, a lei só prevê um vigilante por 30 crianças.
No caso da bebé encontrada morta em Almada, o alerta às autoridades foi dado pelas 16h00. Foram mobilizados os Bombeiros de Cacilhas, uma viatura de emergência médica e a Unidade Móvel de intervenção psicológica do INEM.
À chegada foram realizadas as manobras de reanimação, mas apesar dos esforços não foi possível reverter a situação e o óbito foi declarado no local.
Ao que apurou a Renascença, o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.
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