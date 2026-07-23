"Procedimentos falharam" no caso da bebé que morreu esquecida em Almada

Vários procedimentos de segurança falharam no caso da bebé que morreu esquecida no interior de uma viatura em Almada, diz à Renascença a diretora técnica da Associação para Promoção da Segurança Infantil (APSI).



A criança de um ano foi encontrada, esta quinta-feira à tarde, na viatura da creche, localizada na Avenida do Cristo Rei, em Almada, no distrito de Setúbal. Terá ficado cerca de sete horas sozinha no veículo.

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A atuação do motorista e auxiliar não obedeceu a um conjunto de regras elementares, afirma Sandra Nascimento, da Associação para Promoção da Segurança Infantil.

“Na nossa perspetiva, há um conjunto de procedimentos que falharam. Há uma verificação que deve ser feita sempre no final de cada viagem, para garantir que não ficou nenhuma criança esquecida. Também contar as crianças à saída ou ter uma lista das crianças que entraram [no autocarro] e as que foram deixadas”, explica a diretora técnica da APSI.