Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 23 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Exames nacionais

Sociedade Portuguesa de Matemática aponta erro na 2.ª fase de Matemática A

23 jul, 2026 - 21:06 • Lusa

SPM avança que formulação da pergunta "não é compatível com os passos apresentados nos critérios específicos de classificação".

A+ / A-

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) identificou um erro na formulação de uma das perguntas do exame de Matemática A da segunda fase, realizado na quarta-feira, que diz comprometer o rigor matemático do item em causa.

Numa carta dirigida ao presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), a SPM explica tratar-se do enunciado da questão 5 da prova de Matemática A.

O item em causa pede ao aluno que "considere todos os números naturais com cinco algarismos diferentes" e "determine quantos destes números são múltiplos de cinco e maiores do que 50.000".

"Esta formulação, que não exprime certamente a intenção dos autores do enunciado, não é (...) compatível com os passos apresentados nos critérios específicos de classificação", refere a carta, publicada esta quinta-feira no "site" da SPM.

Já há correção dos exames de Matemática de segunda fase. Veja aqui

Educação

Já há correção dos exames de Matemática de segunda fase. Veja aqui

Esta quarta-feira foi dia de prova de Matemática A(...)

A SPM acrescenta que, conforme os critérios gerais de classificação, as etapas indicadas só seriam adequadas se a primeira frase do enunciado definisse um conjunto finito de números, mas, conforme está formulada, abrange "infinitos números que satisfazem os requisitos definidos".

Em alternativa, refere que uma formulação adequada seria, por exemplo: "Considere todos os números naturais de cinco algarismos, todos diferentes".

"A SPM lamenta esta imprecisão no enunciado que, na realidade, é um erro formal", escreve a SPM, acrescentando que "as incorreções de português são reprováveis em qualquer prova e refletem-se (...) no rigor matemático dos itens".

A Lusa questionou o EduQA, sem resposta até ao momento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 23 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?