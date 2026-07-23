Sociedade Portuguesa de Matemática aponta erro na 2.ª fase de Matemática A

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) identificou um erro na formulação de uma das perguntas do exame de Matemática A da segunda fase, realizado na quarta-feira, que diz comprometer o rigor matemático do item em causa.

Numa carta dirigida ao presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), a SPM explica tratar-se do enunciado da questão 5 da prova de Matemática A.

O item em causa pede ao aluno que "considere todos os números naturais com cinco algarismos diferentes" e "determine quantos destes números são múltiplos de cinco e maiores do que 50.000".

"Esta formulação, que não exprime certamente a intenção dos autores do enunciado, não é (...) compatível com os passos apresentados nos critérios específicos de classificação", refere a carta, publicada esta quinta-feira no "site" da SPM.