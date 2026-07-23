- Noticiário das 20h
- 23 jul, 2026
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ICAD
Um em cada três jovens com 18 anos admite fumar tabaco
23 jul, 2026 - 19:54 • Diogo Camilo
Inquérito feito a jovens durante o Dia da Defesa Nacional revela que mais de 70% admite ter bebido álcool nos 12 meses anteriores.
Um em cada sete jovens com 18 anos admite ter consumido álcool nos últimos 12 meses e um em cada três fumou tabaco.
São os resultados do mais recente inquérito do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, realizado no âmbito do Dia da Defesa Nacional, no qual participaram mais de 88 mil jovens.
Destes, cerca de 72% admitem ter consumido álcool nos últimos 12 meses e 75% uma qualquer bebida ao longo das suas vidas.
Já a percentagem de jovens que utilizaram ou consumiram substâncias ilícitas está nos 21% — a grande maioria deles canábis (17%).
O ICAD conclui também que, apesar de se verificar uma redução dos consumos desde 2015, há um aumento dos consumos de maior risco, como o consumo excessivo de álcool, conhecido como “binge drinking”. A definição de "binge" utilizada pelos técnicos é o consumo de cinco bebidas alcoólicas seguidas.
O consumo de cada uma das substâncias ilegais é mais declarado por rapazes do que por raparigas, o mesmo acontecendo com as frequências de consumo mais intensas e policonsumos.
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