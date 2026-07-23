Um em cada três jovens com 18 anos admite fumar tabaco

Um em cada sete jovens com 18 anos admite ter consumido álcool nos últimos 12 meses e um em cada três fumou tabaco.

São os resultados do mais recente inquérito do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, realizado no âmbito do Dia da Defesa Nacional, no qual participaram mais de 88 mil jovens.

Destes, cerca de 72% admitem ter consumido álcool nos últimos 12 meses e 75% uma qualquer bebida ao longo das suas vidas.

Já a percentagem de jovens que utilizaram ou consumiram substâncias ilícitas está nos 21% — a grande maioria deles canábis (17%).

O ICAD conclui também que, apesar de se verificar uma redução dos consumos desde 2015, há um aumento dos consumos de maior risco, como o consumo excessivo de álcool, conhecido como “binge drinking”. A definição de "binge" utilizada pelos técnicos é o consumo de cinco bebidas alcoólicas seguidas.

O consumo de cada uma das substâncias ilegais é mais declarado por rapazes do que por raparigas, o mesmo acontecendo com as frequências de consumo mais intensas e policonsumos.