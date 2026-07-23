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Exames Nacionais
Veja aqui a correção dos exames de Biologia e Geologia e História
23 jul, 2026 - 16:48 • Diogo Camilo
Consulte o enunciado e os critérios de classificação das provas realizadas na manhã desta quinta-feira.
Biologia e Geologia (702)
História A (623)
História B (723)
Arrancou esta terça-feira a segunda fase dos exames nacionais que decorre até 24 de julho.
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No período da tarde foram realizadas as provas de Geometria Descritiva (11.º ano), Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim.
Na sexta-feira são realizadas as provas de Desenho A, Física e Química A, Geografia A e Inglês.
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