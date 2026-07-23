Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Exames Nacionais

Veja aqui a correção dos exames de Biologia e Geologia e História

23 jul, 2026 - 16:48 • Diogo Camilo

Consulte o enunciado e os critérios de classificação das provas realizadas na manhã desta quinta-feira.

A+ / A-

Biologia e Geologia (702)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

História A (623)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

História B (723)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Arrancou esta terça-feira a segunda fase dos exames nacionais que decorre até 24 de julho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No período da tarde foram realizadas as provas de Geometria Descritiva (11.º ano), Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim.

Na sexta-feira são realizadas as provas de Desenho A, Física e Química A, Geografia A e Inglês.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?