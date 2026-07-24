​Alunos pedem saída de Fernando Alexandre. “Existência enquanto ministro não ajudou em nada”

Os estudantes saem à rua esta sexta-feira à tarde para uma manifestação junto ao Ministério da Educação.

Organizada pelo movimento “Chmbado.pt”, os alunos contestam a forma como tem corrido a época de exames e a classificação digital.

Raul Noetzold, membro deste movimento, considera que Fernando Alexandre não tem condições para continuar como ministro.

“O ministro Fernando Alexandre, desde o dia um de julho, tem mentido constantemente. Ele promete alguma coisa, sabe que aquilo que promete é irrazoável, que não irá acontecer, porque é uma promessa que o sistema não consegue suportar, e a seguir vem desmentir-se a ele próprio”, diz o aluno. Noetzold diz que “aconteceu quando disse que as notas seriam afixadas dia 14, afinal, foram só dia 17. Depois, no dia 17 foram afixadas às 22h00 e com exames que estavam com a nota suspensa”.

Questionado sobre se a saída de Fernando Alexandre devia ser imediata, o jovem considera que o argumento do processo ir a meio não é válido. “Até agora a sua existência, enquanto ministro da Educação, não ajudou em nada, muito pelo contrário”, garante.

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Noetzold diz mesmo que há uma quebra de confiança no governante. “Como é que nós, estudantes, vamos confiar no ministro da Educação e confiar no que diz agora, sendo que no passado, na semana passada, prometeu uma coisa e não cumpriu”, questiona.

O movimento Chumbado.pt, que é apoiado plo Bloco de Esquerda, garante que tem recebido manifestações de apoio de vários setores e, por isso, espera uma adesão significativa à manifestação desta tarde.

Outro dos objetivos é exigir a suspensão do pagamento de 25 euros de taxa de reapreciação das provas. Noetzold argumenta que, “após este caos, é mais do que razoável que os alunos questionem a fiabilidade da correção dos seus exames”.

“Essa desconfiança não surge do seu mérito ou demérito. Surge de uma incapacidade do Ministério da Educação de dar uma resposta concreta e fiável aos alunos”, acrescenta, concluindo que, nesse sentido, a taxa de 25 euros devia ser eliminada.