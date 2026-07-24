Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Exames nacionais

​Alunos pedem saída de Fernando Alexandre. “Existência enquanto ministro não ajudou em nada”

24 jul, 2026 - 07:59 • Cristina Nascimento

Movimento Chumbado.pt, apoiado pelo Bloco de Esquerda, marcou manifestação nacional de estudantes para as 18h00 desta sexta-feira.

A+ / A-

Os estudantes saem à rua esta sexta-feira à tarde para uma manifestação junto ao Ministério da Educação.

Organizada pelo movimento “Chmbado.pt”, os alunos contestam a forma como tem corrido a época de exames e a classificação digital.

Raul Noetzold, membro deste movimento, considera que Fernando Alexandre não tem condições para continuar como ministro.

“O ministro Fernando Alexandre, desde o dia um de julho, tem mentido constantemente. Ele promete alguma coisa, sabe que aquilo que promete é irrazoável, que não irá acontecer, porque é uma promessa que o sistema não consegue suportar, e a seguir vem desmentir-se a ele próprio”, diz o aluno. Noetzold diz que “aconteceu quando disse que as notas seriam afixadas dia 14, afinal, foram só dia 17. Depois, no dia 17 foram afixadas às 22h00 e com exames que estavam com a nota suspensa”.

Questionado sobre se a saída de Fernando Alexandre devia ser imediata, o jovem considera que o argumento do processo ir a meio não é válido. “Até agora a sua existência, enquanto ministro da Educação, não ajudou em nada, muito pelo contrário”, garante.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Noetzold diz mesmo que há uma quebra de confiança no governante. “Como é que nós, estudantes, vamos confiar no ministro da Educação e confiar no que diz agora, sendo que no passado, na semana passada, prometeu uma coisa e não cumpriu”, questiona.

O movimento Chumbado.pt, que é apoiado plo Bloco de Esquerda, garante que tem recebido manifestações de apoio de vários setores e, por isso, espera uma adesão significativa à manifestação desta tarde.

Outro dos objetivos é exigir a suspensão do pagamento de 25 euros de taxa de reapreciação das provas. Noetzold argumenta que, “após este caos, é mais do que razoável que os alunos questionem a fiabilidade da correção dos seus exames”.

“Essa desconfiança não surge do seu mérito ou demérito. Surge de uma incapacidade do Ministério da Educação de dar uma resposta concreta e fiável aos alunos”, acrescenta, concluindo que, nesse sentido, a taxa de 25 euros devia ser eliminada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?