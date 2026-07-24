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Bebé esquecida em carro. Câmara de Almada quer apurar factos, colégio colabora com as autoridades
24 jul, 2026 - 13:02 • Cristina Nascimento com Lusa
Direção do colégio que criança frequentava garante que está "a acompanhar a situação com a máxima seriedade e sentido de responsabilidade, colaborando com as entidades competentes no apuramento rigoroso de todos os factos" que levaram à morte de menina de 18 meses.
A Câmara Municipal de Almada está a "desenvolver diligências para o apuramento dos factos" que culminaram na morte, na quinta-feira, de uma menina de 18 meses, esquecida durante cerca de sete horas no interior de uma viatura.
A informação é avançada numa mensagem da presidente do município, Inês de Medeiros, na sua página do Instagram.
"Não posso terminar este dia [quinta-feira] sem deixar uma palavra de profundo pesar e de solidariedade aos pais, à família e a todos os que hoje vivem a dor da perda desta bebé, em Almada", afirma Inês de Medeiros, reconhecendo que "não há palavras que possam aliviar o sofrimento".
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"Hoje é um dia de profunda tristeza para o nosso concelho. A toda a família, deixo um abraço sentido e as mais sinceras condolências", acrescenta a autarca socialista.
Inês de Medeiros adianta que "os serviços competentes [do município] encontram-se a acompanhar a situação e a desenvolver todas as diligências necessárias para o apuramento dos factos".
Uma menina de 18 meses morreu na quinta-feira em Almada, depois de ter ficado esquecida durante cerca de sete horas no interior de uma viatura ao serviço do colégio "O mestre Cuco".
O estabelecimento de ensino também já se pronunciou sobre o caso, através de uma publicação na rede social Facebook. "É com profunda consternação e imensa dor que a Direção do Colégio O Mestre Cuco se viu esta tarde confrontada com otrágico acontecimento que vitimou uma das crianças à nossa guarda", lê-se na nota, assegurando ainda que estão "a acompanhar a situação com a máxima seriedade e sentido deresponsabilidade, colaborando com as entidades competentes no apuramento rigoroso de todos os factos".
Como era habitual, na manhã de quinta-feira a menina foi recolhida na casa de familiares e transportada numa viatura ao serviço do colégio, mas não deu entrada na creche da instituição, na zona do Pragal.
Em declarações à Lusa, fonte oficial da PSP disse que a menina terá ficado esquecida no interior de uma viatura estacionada perto de outro polo do colégio, na avenida do Cristo Rei, também em Almada, no distrito de Setúbal.
Durante todo o dia ninguém do colégio terá dado pela falta da menina, não obstante os familiares terem garantido a diversos órgãos de comunicação social que tinham o registo da entrega.
O alerta só foi dado quando a mãe se preparava para levar a menina de volta para casa, tendo sido informada na altura de que a filha não tinha dado entrada na creche.
A menina viria a ser encontrada já inanimada, no interior da viatura onde terá permanecido cerca de sete horas. As manobras de reanimação de nada valeram, tendo o óbito sido declarado no local.
As circunstâncias da morte estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.
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