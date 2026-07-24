Bebé esquecida em carro. Câmara de Almada quer apurar factos, colégio colabora com as autoridades

A Câmara Municipal de Almada está a "desenvolver diligências para o apuramento dos factos" que culminaram na morte, na quinta-feira, de uma menina de 18 meses, esquecida durante cerca de sete horas no interior de uma viatura.

A informação é avançada numa mensagem da presidente do município, Inês de Medeiros, na sua página do Instagram.

"Não posso terminar este dia [quinta-feira] sem deixar uma palavra de profundo pesar e de solidariedade aos pais, à família e a todos os que hoje vivem a dor da perda desta bebé, em Almada", afirma Inês de Medeiros, reconhecendo que "não há palavras que possam aliviar o sofrimento".

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"Hoje é um dia de profunda tristeza para o nosso concelho. A toda a família, deixo um abraço sentido e as mais sinceras condolências", acrescenta a autarca socialista.

Inês de Medeiros adianta que "os serviços competentes [do município] encontram-se a acompanhar a situação e a desenvolver todas as diligências necessárias para o apuramento dos factos".

Uma menina de 18 meses morreu na quinta-feira em Almada, depois de ter ficado esquecida durante cerca de sete horas no interior de uma viatura ao serviço do colégio "O mestre Cuco".

O estabelecimento de ensino também já se pronunciou sobre o caso, através de uma publicação na rede social Facebook. "É com profunda consternação e imensa dor que a Direção do Colégio O Mestre Cuco se viu esta tarde confrontada com otrágico acontecimento que vitimou uma das crianças à nossa guarda", lê-se na nota, assegurando ainda que estão "a acompanhar a situação com a máxima seriedade e sentido deresponsabilidade, colaborando com as entidades competentes no apuramento rigoroso de todos os factos".