​Centenas de alunos ainda com provas que não são 100% suas, admite ministro

Ainda há 600 casos de alunos que receberam exames que não correspondem totalmente ao que os próprios fizeram. O número foi avançado pelo ministro da Educação esta sexta-feira de manhã.

Fernando Alexandre espera que até ao fim do dia de hoje sejam resolvidos todos os problemas referentes à primeira fase.

“Tínhamos ontem à noite cerca de 600 casos de desconformidades, isto é, de alunos que receberam a prova que não correspondia na totalidade ao seu caso. O Júri Nacional de Exames está a resolver cada um desses casos individualmente”, assegura o governante, estimando que ao final da manhã serão “muito menos e que idealmente hoje todos os casos da primeira fase fiquem resolvidos”.

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Quanto à segunda fase, o ministro garante que o processo de digitalização dos exames está a correr “com toda a normalidade” e que os “professores classificadores receberão as provas como previsto na segunda-feira”.

“Esperamos que todos os benefícios que este processo de digitalização traz para os professores e para os alunos, na segunda fase, sejam já totalmente aproveitados”, disse, em declarações aos jornalistas, em Braga.

Fernando Alexandre reforça que “desde terça-feira há provas que já estão totalmente digitalizadas e que estão em condições de serem distribuídas e sem erros aos professores e para os alunos”.