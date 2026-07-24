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CODU do Norte sofreu falha informática de duas horas que criou constrangimentos, diz sindicato

24 jul, 2026 - 00:10 • Lusa

De acordo com o INEM, a ocorrência "não teve impacto na resposta prestada aos cidadãos, uma vez que as chamadas de emergência continuaram a ser atendidas através da redundância existente no sistema".

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O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Norte registou esta quinta-feira uma falha no sistema informático durante duas horas, criando constrangimentos no atendimento de chamadas e acionamento de meios, denunciou fonte sindical.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) referiu à agência Lusa que o CODU Norte ficou sem sistema pelas 19h20, situação que durou até às 21h20.

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Rui Lázaro explicou que na sequência da falha informática, após vários "minutos sem qualquer tipo de resposta, com dezenas de técnicos parados", foi tomada a decisão de "registar em papel", para depois a informação ser "passada aos colegas do acionamento".

"Coimbra, Lisboa e Faro esteve sempre a funcionar normalmente [neste período], e as chamadas que sobraram do Porto, que foram muitas, foram desviadas para lá. O acionamento [no Norte] esteva a ser feito por Coimbra", apontou.

Rui Lázaro sublinhou que durante este período pelo menos 50 ocorrências estiveram por ser acionadas.

O presidente do STEPH salientou que, pelas 21h20, recebeu a informação que o sistema tinha regressado no CODU do Norte, mas que o atendimento estava a funcionar a metade, por "medo de sobrecarregar o sistema", segundo informação transmitida pelos técnicos.

O INEM confirmou, numa nota à agência Lusa, que se verificou uma "indisponibilidade no CODU Norte, aparentemente relacionada com uma atualização de um sistema de cibersegurança, alheio aos sistemas do INEM", sublinhando que decorreu entre as 19h20 e as 21h00.

"A origem da ocorrência encontra-se ainda em fase de apuramento", garantiu a mesma fonte.

De acordo com o INEM, a ocorrência "não teve impacto na resposta prestada aos cidadãos, uma vez que as chamadas de emergência continuaram a ser atendidas através da redundância existente no sistema, assegurada pelos restantes CODU, tendo sido garantido, em permanência, o atendimento das chamadas e o acionamento dos meios de emergência médica".

O líder sindical lembrou ainda à Lusa que o CODU Norte é o maior do país e o que dá mais resposta, questionando ainda se o INEM não tem disponível um sistema de "backup".

Na semana passada a Comissão de Trabalhadores (CT) do INEM denunciou falhas no sistema informático OnCall, utilizado nos CODU, alertando para riscos no acionamento dos meios de emergência e exigindo esclarecimentos ao conselho diretivo.

Na resposta enviada à Lusa, o INEM garantiu que o incidente de hoje "não esteve relacionado com o sistema informático OnCall, que se manteve totalmente operacional durante todo o período".

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