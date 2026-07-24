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Detido em Lisboa imigrante que fugiu do Centro de Instalação Temporária do Porto

24 jul, 2026 - 00:26 • Lusa

A pessoa foi "localizada e intercetada pela PSP na Estação do Oriente, em Lisboa".

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O imigrante ilegal que fugiu durante a tarde desta quinta-feira do Centro de Instalação Temporária (CIT) do Porto foi intercetado pela PSP na Estação do Oriente, em Lisboa, adiantou à Lusa fonte oficial desta força de segurança.

Numa nota enviada à Lusa, a PSP referiu que o imigrante foi "localizado e intercetado pela PSP na Estação do Oriente, em Lisboa".

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O imigrante será "novamente reinstalado no CIT do Porto", acrescentou a mesma fonte.

Antes, a PSP tinha confirmado à Lusa que estava a realizar buscas para encontrar um imigrante ilegal que fugiu durante a tarde do CIT do Porto.

A fonte da PSP tinha confirmado a fuga do imigrante brasileiro, sem acrescentar mais detalhes.

O CIT do Porto está situado na rua Barão Forrester, é gerido pela PSP e serve para acolher cidadãos estrangeiros e apátridas enquanto aguardam repatriação ou resposta a pedidos de proteção.

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