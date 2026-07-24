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- 24 jul, 2026
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Exames nacionais
Diretores aconselham o ministro da Educação a adiar o início do ano letivo
24 jul, 2026 - 19:22 • Fátima Casanova
Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas defende ajustamentos ao calendário do ensino secundário. Lembra que a época especial de exames para estes alunos “não estava prevista e é mais um condicionalismo para um arranque regular do ano letivo”.
Os diretores escolares pedem ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, o adiamento do início do próximo ano letivo por "alguns dias", ainda devido aos problemas na avaliação digital dos exames nacionais do ensino secundário.
Depois de conhecidas as datas da época especial de exames do ensino secundário, entre 3 e 8 de setembro, os diretores das escolas começaram a fazer contas à vida.
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Os primeiros dias de setembro são passados com “diversas reuniões, conselhos de turma, reuniões de departamento”, relata Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).
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Em declarações à Renascença, Filinto Lima admite que todas essas reuniões “poderão não ser realizadas em virtude desta situação, que nós não estávamos à espera”.
Como presidente da ANDAEP, Filinto Lima recomenda ao ministro da Educação “que, pelo menos, tenha adiante na sua mesa de trabalho, a eventualidade, de arrancar o ano letivo, sobretudo no secundário, alguns dias mais tarde”, que no próximo ano letivo tem indicação para começar entre 11 e 14 de setembro.
Filinto Lima não quer vincular-se a uma nova data, mas insiste que o “calendário escolar deste nível de ensino deveria estar em cima da mesa” e que o ministro “podendo ouvir os seus diretores, tomará a decisão que achar mais conveniente”, em função de “esta novidade (época especial de exames), que não estava prevista”.
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Este é um dos assuntos que poderá estar na próxima reunião com Fernando Alexandre, “ainda durante este mês de julho”, com Filinto Lima a confiar que “iremos ter aqui alguma solução”.
O dirigente da ANDAEP e diretor do Agrupamento de Escolas D. Pedro I, em Vila Nova de Gaia, lembra que a época especial de exames do secundário vai envolver muitos recursos, entre “professores que vão vigiar exames, professores que vão corrigir exames, um secretariado de exames que tem que estar a trabalhar”, ou seja, “há uma ocupação que não estava prevista e é mais um condicionalismo para um arranque regular do ano letivo”, remata Filinto Lima.
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