​Diretores aconselham o ministro da Educação a adiar o início do ano letivo

Os diretores escolares pedem ao ministro da Educação, Fernando Alexandre, o adiamento do início do próximo ano letivo por "alguns dias", ainda devido aos problemas na avaliação digital dos exames nacionais do ensino secundário. Depois de conhecidas as datas da época especial de exames do ensino secundário, entre 3 e 8 de setembro, os diretores das escolas começaram a fazer contas à vida.

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Os primeiros dias de setembro são passados com “diversas reuniões, conselhos de turma, reuniões de departamento”, relata Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

Em declarações à Renascença, Filinto Lima admite que todas essas reuniões “poderão não ser realizadas em virtude desta situação, que nós não estávamos à espera”. Como presidente da ANDAEP, Filinto Lima recomenda ao ministro da Educação “que, pelo menos, tenha adiante na sua mesa de trabalho, a eventualidade, de arrancar o ano letivo, sobretudo no secundário, alguns dias mais tarde”, que no próximo ano letivo tem indicação para começar entre 11 e 14 de setembro. Filinto Lima não quer vincular-se a uma nova data, mas insiste que o “calendário escolar deste nível de ensino deveria estar em cima da mesa” e que o ministro “podendo ouvir os seus diretores, tomará a decisão que achar mais conveniente”, em função de “esta novidade (época especial de exames), que não estava prevista”.