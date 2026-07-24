- Noticiário das 11h
- 24 jul, 2026
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EduQA rejeita que haja erro no exame de Matemática da 2.ª fase
24 jul, 2026 - 09:01 • Cristina Nascimento
Organismo lamenta que Sociedade Portuguesa de Matemática não tenha participado no processo de auditorias do Conselho Científico, prévia à impressão da versão final das provas de avaliação externa, apesar das diversas diligências efetuadas nesse sentido".
O EduQA - Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação não reconhece razão à Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) que considera existir um erro no exame de Matemática A da segunda fase.
"O EduQA considera que a expressão 'formulação deficiente', usada pela SPM no caso em apreço para qualificar o enunciado do item 5. do exame de Matemática A, 2.ª fase, peca por excessiva", lê-se no comunicado enviado às redações.
O organismo entende que a formulação adotada na elaboração do exame "pressupõe um nível de familiaridade compatível com o percurso escolar dos alunos sujeitos a este exame. Não se afigura, por isso, inadequado que um enunciado deste tipo recorra a formulações correntes na linguagem matemática escolar".
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O EduQA contesta ainda as alternativas de formulação apresentadas pela SPM e lamenta que a "Sociedade Portuguesa de Matemática não tenha participado no processo de auditorias do Conselho Científico, prévia à impressão da versão final das provas de avaliação externa, apesar das diversas diligências efetuadas nesse sentido".
O comunicado remata garantindo que, "como é prática habitual nos processos de classificação e supervisão das provas de avaliação externa, caso algum aluno tenha apresentado uma interpretação cientificamente correta e fundamentada do enunciado, incluindo a interpretação sugerida pela SPM, essa situação será devidamente apreciada no âmbito dos mecanismos de supervisão da classificação, garantindo-se a equidade e a justiça do processo avaliativo".
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