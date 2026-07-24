Exames que não podem ficar abaixo de 9,5 valores usados como provas de ingresso ao Superior

Em resposta à Renascença , o Instituto de Educação Qualidade e Avaliação (EduQA) confirma que esses exames, em que a nota acaba por subir até aos 9,5 valores, podem ser utilizados como provas de ingresso ao Ensino Superior.

É para os casos em que as notas desceram, que o Júri Nacional de Exames (JNE) emitiu a decisão, segundo a qual, os alunos não podem ter nota abaixo dos 9,5 valores, depois de corrigidos os erros detetados no sistema.

Os erros identificados ao nível da parametrização tiveram impacto em mais de 26 mil exames nacionais do ensino secundário e como consequência, mais de 17 mil notas subiram e mais de mil desceram.

Na resposta, o EduQA escreve que “a classificação final atribuída ao aluno é válida para todos os efeitos legalmente previstos, incluindo a utilização do exame como prova de ingresso no Ensino superior”.

“Corremos o risco de, com esta decisão, não sermos justos”

Em declarações à Renascença, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), admite que este critério “vai criar, eventualmente, algumas injustiças”.

Filinto Lima acrescenta que o ministro da Educação, Fernando Alexandre, na “tentativa de querer minimizar os danos, poderá eventualmente prejudicar alguns alunos”.

O presidente da ANDAEP e diretor do Agrupamento de Escolas D. Pedro I, em Vila Nova de Gaia, lembra que “o ministro sempre disse que não queria que ninguém fosse prejudicado”, mas isso “pode de facto não acontecer e pode estar a beneficiar alguns alunos em detrimento de outros”.

Este dirigente admite, por isso, que “corremos o risco de, com esta decisão, não sermos justos”. Uma situação que leva Filinto Lima a pedir que “de facto nenhum aluno seja prejudicado e que sejam encontradas, dentro do possível, as melhores soluções para que aquilo que o ministro disse, que nenhum aluno pode ser prejudicado, de facto, não o seja”.

De recordar, que foram detetados erros em exames de quatro disciplinas: Geografia, Física e Química A, História A e Português Língua não Materna.

Física e Química foi a disciplina em que mais exames desceram de nota (1.025), mas não se sabe quantas destas classificações acabaram por subir para os 95 pontos, depois da reclassificação, tal como determinou o JNE.