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Homem de 40 anos morre baleado nas costas em Camarate

24 jul, 2026 - 10:08 • Lusa

A vítima tinha 40 anos e o óbito foi verificado no local pela equipa médica da VMER.

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Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira depois de ter sido baleado nas costas em Camarate, concelho de Loures, confirmou à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A mesma fonte indicou que a chamada de socorro foi recebida pelas 00h43 e que estiveram no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital São José e os bombeiros de Camarate.

A vítima tinha 40 anos e o óbito foi verificado no local pela equipa médica da VMER.

Apesar das várias tentativas junto de diversas esquadra e do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, não foi possível obter mais informação sobre a ocorrência.

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