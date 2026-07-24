Luís Neves não apresentou declarações de rendimentos entre 2018 e 2024

Depois de se saber que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, omitiu a empresa da mulher quando ocupava o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária, sabe-se agora também que não declarou contas bancárias, terrenos, automóveis, investimentos financeiros e rendimentos.

Segundo o Nascer do Sol e TVI, Luís Neves não apresentou qualquer declaração entre 2018 e 2024, que estava obrigado a apresentar 60 dias após a tomada de posse como chefe da PJ.

“Não existem neste tribunal quaisquer registos de declarações de rendimentos, interesses e património do dr. Luís António Trindade Nunes das Neves referentes ao período indicado”, refere o Tribunal Constitucional em esclarecimento.

A primeira declaração apresentada por Luís Neves aconteceu apenas após ter sido reconduzido em 2024 para um terceiro mandato como diretor nacional da PJ, com nova declaração em 2025, ainda antes de entrar no Governo, no qual tomou posse em fevereiro deste ano.

Esta sexta-feira, o Chega avançou com uma Comissão Parlamentar de Inquérito à liderança de Luís Neves na Polícia Judiciária. Ontem, no Parlamento, Luís Neves afirmou que estaria "disponível para tudo".

Não foi encontrada ordem para deslocar atrelado

Outra notícia avançada ontem, pelo Expresso, revela ainda que não foi encontrado qualquer documento, ordem ou despacho que comprovasse a retirada do atrelado encontrado na empresa do empreiteiro João Carvalho, que fez obras para a PJ e na propriedade de Luís Neves.

Segundo fonte judicial ao semanário, a PJ comunicou ao Ministério Público que não existe qualquer comprovativo oficial da movimentação e entrega do atrelado.

Além do atrelado, o Expresso avança também que, para além da piscina que está inserido numa zona que é proibida pelo Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira, Luís Neves tem uma área de estacionamento de quase 400 metros quadrados em betão em frente à casa da propriedade que é ilegal.

Por se inserir na área da Rede Natura 2000, é necessária a aprovação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) ou da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) para a construção. Ao jornal, o ICNF referiu que a situação está a ser avaliada.