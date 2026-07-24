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Abusos sexuais

Mãe e amante abusaram sexualmente de filha menor em Albufeira

24 jul, 2026 - 20:00 • Lusa

Abusos começaram aos 15 anos e a vítima conseguiu agora "ganhar coragem" para apresentar uma denúncia, indica a Polícia Judiciária.

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Um homem e uma mulher foram detidos por suspeita de terem abusado sexualmente de uma menor, filha da detida, em Albufeira, no distrito de Faro, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A mulher, de 39 anos, é mãe da vítima, que atualmente tem 18, e está fortemente indiciada, juntamente com o homem, seu amante, de 57 anos, de abuso sexual de menor dependente e coação sexual agravada, indicou a PJ num comunicado.

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"Com 15 anos, a vítima foi coagida a iniciar a atividade sexual, através de atos sexuais conjuntos, em encontros esporádicos que a sua mãe tinha com o detido, seu amante, sendo alguns dos encontros registados pelos arguidos, através de fotos, utilizando para o efeito, um telemóvel", enquadrou a Judiciária.

A PJ indicou que os detidos, apesar de terem nacionalidade estrangeira, residem em Portugal há vários anos e ambos mantinham uma relação amorosa às escondidas dos respetivos cônjuges, "com contrapartidas de apoio financeiro para ela".

A vítima foi submetida a uma "constante angústia" e foi "coagida ao silêncio" nos últimos três anos, mas na quinta-feira conseguiu "ganhar coragem" e apresentar uma denúncia no posto da GNR.

A Polícia Judiciária foi depois acionada e iniciou a investigação, conseguindo "salvaguardar e recolher sólidos elementos probatórios, que incriminam fortemente os arguidos na prática dos crimes" de que estão acusados.

Os detidos vão agora ser presentes em tribunal para o primeiro interrogatório judicial e aplicação das eventuais medidas de coação.

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