MAI: "Peço o vosso respeito pelo meu trabalho"

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, pede respeito pelo seu trabalho e promete esclarecer todas dúvidas quanto aos casos em que está envolvido.

Em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, em Pedrógão Grande, o ministro prometeu responder a todas as perguntas, em devido tempo, "com toda a transparência". Por enquanto, Luís Neves diz estar "muito focado" no combate aos incêndios.

"No meu tempo, irei esclarecer, ponto por ponto, todas as questões que têm vindo a ser noticiadas. Com toda a transparência, em todos os locais em que seja necessário, e falarei convosco no momento próprio, onde colocarão todas as questões", garnatiu o ministro.

Luís Neves diz que "gostaria que respeitassem" o seu trabalho, cujo foco "é, sobretudo, o apoio e suporte a todas as estruturas que combatem os incêndios".

"Peço o vosso respeito pelo meu trabalho e pela ação governativa na Administração Interna", pediu.

Estas declarações surgem no dia em que o semanário "Expresso" revela que a Polícia Judiciária não terá encontrado qualquer registo que justifique a deslocação do atrelado apreendido que acabou nas instalações de um empreiteiro amigo do ministro.

A Renascença procura mais informações junto da Procuradoria-geral da República.

Já a Polícia Judiciária lembra que o inquérito instaurado, foi, nos termos da lei, remetido ao Ministério Público. À Renascença, a PJ diz não poder prestar qualquer outra informação.