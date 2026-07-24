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Mais de 100 motoristas TVDE concentrados em Albufeira contra restrições à circulação

24 jul, 2026 - 14:53 • Lusa

Autarca anunciou que iria interditar, a partir de quinta-feira, o acesso destes veículos a zonas onde a sua acumulação está a dificultar a circulação e o acesso de viaturas de emergência.

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Mais de uma centena de motoristas de veículos de transporte de passageiros contratados a partir de plataformas eletrónicas (TVDE) concentraram-se estem frente à Câmara de Albufeira em protesto contra a restrição de circulação em algumas zonas da cidade.

Em declarações aos jornalistas, Filipe Lopes, da Associação Nacional Movimento TVDE (ANM-TVDE), classificou a medida como ilegal, alegando que nenhuma câmara municipal pode criar restrições a esta atividade, já que é regulada pelo Estado, pedindo à autarquia que recue na medida.

Aquele responsável queixa-se de estar a haver uma "perseguição por parte do município" aos motoristas que operam através destas plataformas, sublinhando que existem aproximadamente 2.000 veículos TVDE em Albufeira, concelho que concentra mais de metade da oferta hoteleira da região.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Rui Cristina, anunciou na quarta-feira que o município iria interditar, a partir de quinta-feira, o acesso destes veículos a zonas onde a sua acumulação está a dificultar a circulação e o acesso de viaturas de emergência.

De acordo com o autarca, eleito pelo Chega nas eleições autárquicas de outubro passado, a interdição será válida da zona do Pau da Bandeira, até à baixa de Albufeira e respetivas envolventes, na zona sul da Avenida da Liberdade, na zona da Rua da Oura e nos acessos laterais da Avenida dos Descobrimentos.

Vítor Soares, presidente da ANM -- TVDE, criticou a medida da autarquia do distrito de Faro, considerando que "não é justa, não é equilibrada e é uma falta de respeito específica ao setor TVDE", uma vez que contempla especificamente estes veículos, excluindo os táxis ou outras viaturas de transporte turístico.

"Nós somos licenciados pelo Estado, nós pagamos os nossos impostos, nós somos pessoas certificadas e estamos a sentir que o nosso espaço, neste caso, o nosso setor, está a ser regulamentado ou desregulamentado com algumas posições das câmaras municipais. E isso, nós nunca vamos ser a favor", referiu.

José Antunes, que participou na manifestação, sugeriu que em Albufeira, à semelhança de um projeto-piloto da câmara de Sintra, no distrito de Lisboa, sejam criados pontos de largada e tomadas de passageiros para veículos TVDE, mas também turísticos, "onde há zonas vermelhas" que apenas são acessíveis a moradores e aos transportes públicos.

Segundo o motorista, a decisão da câmara de Albufeira representa um ato de "censura" e "é uma forma de discriminação", porque se o presidente da autarquia quer que estas zonas fiquem interditas à circulação, "tem de cortar a circulação a toda a gente, não é só aos TVDE", defendeu.

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