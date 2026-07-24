Mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo de incêndio

Mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os concelhos pertencem aos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro, tal como na quinta-feira.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado e elevado mais de 100 concelhos dos distritos Porto, Aveiro, Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros em geral fracos e dispersos no Norte e Centro, menos prováveis no interior, vento fraco a moderado e descida da temperatura máxima, em especial no interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (Guarda) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 24 (Guarda, Leiria, Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 34 graus (em Faro).