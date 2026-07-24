Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 24 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

ipma

Mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo de incêndio

24 jul, 2026 - 10:11

Temperaturas máximas vão oscilar entre os 24 e os 34 graus.

A+ / A-

Mais de 50 concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os concelhos pertencem aos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro, tal como na quinta-feira.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado e elevado mais de 100 concelhos dos distritos Porto, Aveiro, Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros em geral fracos e dispersos no Norte e Centro, menos prováveis no interior, vento fraco a moderado e descida da temperatura máxima, em especial no interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (Guarda) e os 20 (Faro) e as máximas entre os 24 (Guarda, Leiria, Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 34 graus (em Faro).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 24 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?