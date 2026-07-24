Mau tempo: E-Redes com custo de cerca de 110 milhões de euros na reposição da rede de energia

"As estimativas atualizadas apontam para um impacto de cerca de 110 milhões de euros na reposição da rede, incluindo medidas para aumentar a sua resiliência", refere a E-Redes, ressalvando que o "valor pode vir a ser alterado, nomeadamente na sequência de indicações que decorram do estudo que o Governo determinou que fosse executado pela DGEG [Direção-Geral de Energia e Geologia], o qual incide precisamente sobre resiliência".

A E-Redes é a principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão.

Em 28 de janeiro, a depressão Kristin provocou estragos "extensos e profundos" na rede elétrica nacional, "com impacto em todos os níveis de tensão e respetivos ativos de rede".

Nesse dia, a E-Redes divulgou ter verificado "um pico de cerca de um milhão de clientes afetados às 06h00 da manhã", sendo que, uma hora depois, estavam cerca de 855 mil clientes sem energia, "sendo os principais distritos impactados Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal".

Quase um mês depois, em 26 de fevereiro, a EDP, grupo que integra a E-Redes, anunciou ter restabelecido a energia a 100% dos clientes afetados pelas tempestades.

Na informação hoje enviada à Lusa, a E-Redes sustenta que "o impacto foi registado em cerca de 6.000 quilómetros de rede", dos quais se estima que "mais de 500 quilómetros requeira reparação ou substituição de condutores, postes e outros ativos".

Estão também contabilizados "5.300 postes/apoios a requerer reparação ou substituição e 47 subestações com danos na infraestrutura, das quais 24 registaram impedimentos de alimentação na sequência da tempestade Kristin".

"Neste momento, estão executados aproximadamente 65 ME, dos quais a alta tensão representa cerca de 30%, a média tensão 50% e a baixa tensão 20%", esclarece.

Na baixa tensão, "embora o impacto financeiro seja menor, está em causa um número muito significativo de intervenções distribuídas pelo território", explica, assinalando que, "por oposição, na alta tensão, as intervenções são em menor número, mais complexas e envolvem vários municípios".

A E-Redes, liderada por José Ferrari Careto, nota que "o distrito de Leiria representa cerca de 45% do impacto financeiro, Santarém 20%, Coimbra 10% e Castelo Branco 10%, com o restante distribuído por outros distritos em zonas limítrofes dos anteriores e/ou afetados pela sequência de tempestades que atingiu a quase totalidade do território de Portugal Continental".