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Médicas portuguesas morrem em acidente de mota em Formentera. Ministério da Saúde presta condolências

24 jul, 2026 - 10:19 • Lusa

As duas profissionais de saúde, com cerca de 30 anos, morreram na quarta-feira, numa colisão entre uma mota, na qual seguiam, e um táxi.

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O Ministério da Saúde manifestou esta sexta-feira "profundo pesar" pela morte de duas jovens médicas num acidente rodoviário ocorrido esta semana em Formentera, Espanha.

Segundo a nota hoje divulgada, as duas jovens médicas internas trabalhavam na Unidade Local de Saúde de São José e na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo.

"O Ministério da Saúde apresenta as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, às respetivas Unidades Locais de Saúde e a todos os profissionais que com elas partilharam o trabalho e a missão de cuidar", refere a nota.

As duas profissionais de saúde, com cerca de 30 anos, morreram na quarta-feira, numa colisão entre uma mota, na qual seguiam, e um táxi.

A Guardia Civil espanhola está a investigar as circunstâncias do acidente.

As jovens estavam de férias com outros seis médicos, colegas do curso de medicina da Nova Medical School.

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