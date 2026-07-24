​Morte de bebé em Almada. Funcionária de creche pode ser acusada de homicídio por omissão

Pode responder por homicídio por omissão a funcionária da creche de Almada que conduziu o carro onde uma bebé de 18 meses morreu, depois de ter ficado esquecida durante sete horas, diz Ana Rita Campos, especialista em Direito Penal.



“Com o que se sabe neste momento, haverá indícios de que houve um homicídio por omissão no caso da funcionária”, indica Ana Rita Campos, em declarações à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A especialista em Direito Penal diz que ainda não há dados sobre o papel da creche na tragédia, mas estão preenchidos os pressupostos para que a família da criança seja indemnizada.

“Há uma morte, há uma causalidade, há um ilícito. Acho que é uma situação de culpa muito diminuta e acho que esta senhora deve estar destruída. Não há dúvida nenhuma que estão preenchidos os pressupostos do dever de indemnizar”, sublinha Ana Rita Campos.