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​Morte de bebé em Almada. Funcionária de creche pode ser acusada de homicídio por omissão

24 jul, 2026 - 19:08 • Marisa Gonçalves , com redação

Especialista em Direito Penal diz que ainda não há dados sobre o papel da creche na tragédia, mas estão preenchidos os pressupostos para que a família da criança seja indemnizada.

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Pode responder por homicídio por omissão a funcionária da creche de Almada que conduziu o carro onde uma bebé de 18 meses morreu, depois de ter ficado esquecida durante sete horas, diz Ana Rita Campos, especialista em Direito Penal.

“Com o que se sabe neste momento, haverá indícios de que houve um homicídio por omissão no caso da funcionária”, indica Ana Rita Campos, em declarações à Renascença.

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A especialista em Direito Penal diz que ainda não há dados sobre o papel da creche na tragédia, mas estão preenchidos os pressupostos para que a família da criança seja indemnizada.

“Há uma morte, há uma causalidade, há um ilícito. Acho que é uma situação de culpa muito diminuta e acho que esta senhora deve estar destruída. Não há dúvida nenhuma que estão preenchidos os pressupostos do dever de indemnizar”, sublinha Ana Rita Campos.

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O Instituto da Segurança Social garantiu, entretanto, que a creche "Mestre Cuco” cumpria todos os critérios de funcionamento e remeteu a investigação ao caso para as autoridades judiciais competentes.

Trata-se de um estabelecimento privado, licenciado, com autorização de funcionamento para 54 crianças.

Em setembro do ano passado, a creche foi alvo de uma vistoria técnica sem pré-aviso, durante a qual foram analisados todos os aspetos de funcionamento e organização.

Bispo de Setúbal apela a renovada cultura de cuidado e de atenção para com a vida

O bispo de Setúbal lamenta o caso da bebé que morreu em Almada.

Numa nota publicada no site da Diocese, o cardeal D. Américo Aguiar pede uma renovada cultura de cuidado e de atenção para com a vida, especialmente a dos mais pequenos e vulneráveis.

Lembra que não é a primeira vez que uma tragédia desta natureza acontece na diocese e no país.

O bispo de Setúbal pede respeito, silêncio e compaixão, e mostra solidariedade para com os pais e familiares da criança.

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