- Noticiário das 19h
- 24 jul, 2026
-
Justiça
Morte de bebé em Almada. Funcionária de creche pode ser acusada de homicídio por omissão
24 jul, 2026 - 19:08 • Marisa Gonçalves , com redação
Especialista em Direito Penal diz que ainda não há dados sobre o papel da creche na tragédia, mas estão preenchidos os pressupostos para que a família da criança seja indemnizada.
Pode responder por homicídio por omissão a funcionária da creche de Almada que conduziu o carro onde uma bebé de 18 meses morreu, depois de ter ficado esquecida durante sete horas, diz Ana Rita Campos, especialista em Direito Penal.
“Com o que se sabe neste momento, haverá indícios de que houve um homicídio por omissão no caso da funcionária”, indica Ana Rita Campos, em declarações à Renascença.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A especialista em Direito Penal diz que ainda não há dados sobre o papel da creche na tragédia, mas estão preenchidos os pressupostos para que a família da criança seja indemnizada.
“Há uma morte, há uma causalidade, há um ilícito. Acho que é uma situação de culpa muito diminuta e acho que esta senhora deve estar destruída. Não há dúvida nenhuma que estão preenchidos os pressupostos do dever de indemnizar”, sublinha Ana Rita Campos.
Bebé esquecida em carro. Câmara de Almada quer apurar factos, colégio colabora com as autoridades
Direção do colégio que criança frequentava garante(...)
O Instituto da Segurança Social garantiu, entretanto, que a creche "Mestre Cuco” cumpria todos os critérios de funcionamento e remeteu a investigação ao caso para as autoridades judiciais competentes.
Trata-se de um estabelecimento privado, licenciado, com autorização de funcionamento para 54 crianças.
Em setembro do ano passado, a creche foi alvo de uma vistoria técnica sem pré-aviso, durante a qual foram analisados todos os aspetos de funcionamento e organização.
Bispo de Setúbal apela a renovada cultura de cuidado e de atenção para com a vida
O bispo de Setúbal lamenta o caso da bebé que morreu em Almada.
Numa nota publicada no site da Diocese, o cardeal D. Américo Aguiar pede uma renovada cultura de cuidado e de atenção para com a vida, especialmente a dos mais pequenos e vulneráveis.
Lembra que não é a primeira vez que uma tragédia desta natureza acontece na diocese e no país.
O bispo de Setúbal pede respeito, silêncio e compaixão, e mostra solidariedade para com os pais e familiares da criança.
- Noticiário das 19h
- 24 jul, 2026
-
- Creche de Almada em cujo carro morreu bebé cumpria critérios
- Bebé esquecida em carro. Câmara de Almada quer apurar factos, colégio colabora com as autoridades
- "Procedimentos falharam" no caso da bebé que morreu esquecida em Almada
- Bebé de um ano morre após ser esquecida numa viatura ao serviço da creche em Almada
- Creche de Almada em cujo carro morreu bebé cumpria critérios
- Bebé esquecida em carro. Câmara de Almada quer apurar factos, colégio colabora com as autoridades
- "Procedimentos falharam" no caso da bebé que morreu esquecida em Almada
- Bebé de um ano morre após ser esquecida numa viatura ao serviço da creche em Almada