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Pedidos de reapreciação de exames subiram 43%. São 8.900 em cerca de 290 mil

24 jul, 2026 - 12:13 • Cristina Nascimento

Dados são fornecidos pelo ministro da Educação. Fernando Alexandre considera que a comunidade educativa “foi percebendo que o sistema garante todo o rigor”.

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O número de pedidos de reapreciação dos exames da primeira fase subiu 43% para 8.900, num universo de cerca de 290 mil provas.

Os dados foram divulgados pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, ao fim da manhã de sexta-feira, em Braga.

“Do ponto de vista das reapreciações, que muitas pessoas disseram que íamos ter um aumento enorme que punha em causa o sistema, hoje terminamos os pedidos de reapreciação. No ano passado tivemos cerca de 6.200, este ano temos para já 8.900”, disse Fernando Alexandre.

Num universo de aproximadamente 290 mil provas, existirem até ao momento 8.900 pedidos de reapreciação representa cerca de 3%.

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O governante acrescenta que “com toda a incerteza que existiu, penso que isto só é possível porque o aluno teve a oportunidade de ver a sua prova, de analisar e dizer ‘esta é a prova que eu fiz, esta é a classificação que eu esperava’ e por isso o aluno está tranquilo.

Questionado sobre se é possível recuperar a confiança no sistema de avaliação externa, Fernando Alexandre respondeu que sim e considerou que “a comunidade educativa, a grande maioria, foi percebendo ao longo dos dias, que o sistema garante todo o rigor”.

Os alunos têm dois dias úteis para pedir a reapreciação após receberem as provas para consulta. Dado que ainda há centenas de alunos que receberam provas com disconformidades, como admitiu o ministro da Educação, o número de reapreciações ainda pode subir.

Nestas declarações aos jornalistas, o ministro Fernando Alexandre revelou ainda que o número de alunos que se inscreveram para exames de segunda fase é "relativamente semelhante" ao do ano passado.

Em 2025, segundo a Agência Lusa que citava dados do Júri Nacional de Exames, a segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário decorreu entre 18 e 24 de julho e os resultados das 88.408 provas realizadas foram afixados a 5 de agosto.

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