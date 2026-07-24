PSP detém homem procurado por Angola por auxílio à imigração ilegal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem, no Aeroporto de Lisboa, procurado pelas autoridades angolanas por suspeita de crimes de auxílio à imigração ilegal, integração em organização criminosa e falsificação de documentos de viagem.

Segundo uma nota da PSP hoje divulgada, a detenção foi efetuada pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço de Lisboa, da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, em cumprimento de um mandado de detenção internacional difundido pela INTERPOL.

A PSP adiantou que os factos investigados estão associados à alegada atuação numa estrutura organizada dedicada à facilitação da circulação irregular de pessoas, com recurso a documentação de viagem fraudulenta, crimes puníveis, de acordo com a informação constante do mandado, com uma pena de prisão entre 7 e 12 anos.

O suspeito foi detido e conduzido às salas de detenção provisória do Comando Metropolitano de Lisboa, enquanto aguarda o primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Relação de Lisboa para efeitos do processo de extradição.