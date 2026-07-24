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Maia

PSP investiga morte de criança que caiu de uma janela

24 jul, 2026 - 11:56 • Hugo Monteiro

Vítima tinha três anos.

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar a morte de uma criança de três anos, na quinta-feira, na Maia, após ter caído do segundo andar do prédio onde vivia com os pais.

Fonte da PSP confirma à Renascença que o caso foi entregue à Divisão de Investigação Criminal.

A mesma fonte revela que, no local, os dados apurados apontam para que a criança terá acedido a uma janela da habitação que se encontrava aberta.

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