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PSP investiga morte de criança que caiu de uma janela
24 jul, 2026 - 11:56 • Hugo Monteiro
Vítima tinha três anos.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar a morte de uma criança de três anos, na quinta-feira, na Maia, após ter caído do segundo andar do prédio onde vivia com os pais.
Fonte da PSP confirma à Renascença que o caso foi entregue à Divisão de Investigação Criminal.
A mesma fonte revela que, no local, os dados apurados apontam para que a criança terá acedido a uma janela da habitação que se encontrava aberta.
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