Recluso foge da prisão de Santa Cruz do Bispo e é recapturado na Casa do Povo

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, tentou fugir esta sexta-feira, saltando para a rua do telhado da lavandaria, mas acabou recapturado, informa a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

A DGRSP revela, em comunicado, que a tentativa de fuga ocorreu cerca das 15h25 quando o recluso "se dirigia para a lavandaria com roupa suja e se furtou à vigilância dos guardas prisionais que o acompanhavam, subiu uma rede, tendo acedido ao telhado da lavandaria e saltado para a rua".

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"A situação foi sempre acompanhada, ao momento, pelos elementos do corpo da Guarda Prisional que o recapturaram no edifico vizinho da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo", acrescenta a nota de imprensa.

O recluso tem 39 anos, foi condenado a 9 anos de pena pelos crimes de roubo agravado, coação agravada na forma tentada e violência depois da subtração, atingindo os 2/3 da pena em novembro de 2026, informa a DGRSP.

O recluso, que estava afeto ao Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino) por questões de saúde, foi, logo após o incidente, colocado em medida cautelar de confinamento enquanto decorre o competente processo disciplinar e a sua afetação a regime de segurança, acrescenta a nota de imprensa.

Como decorre do protocolado, a ocorrência está a ser objeto de averiguação interna pelo Serviço de Auditoria e Inspeção (Norte), que é coordenado por Magistrada do Ministério Público em Comissão de Serviço, conclui o comunicado.