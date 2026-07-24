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Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Falha informática no INEM impediu "resposta em tempo útil"

24 jul, 2026 - 09:46 • Jaime Dantas

A falha ocorreu entre as sete da tarde e as nove da noite de quinta-feira e terá deixado cerca de 50 ocorrências temporariamente sem resposta, mas questionado pela Renascença, o STEPH reconhece que "o atendimento não esteve em causa".

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Não esteve em causa o atendimento, mas sim "a resposta em tempo útil". O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospilar (STEPH) denuncia, esta sexta-feira, que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do norte registou uma falha informática esta quinta-feira que causou constrangimentos no antendimento da linha 112.

"Subitamente e sem que nada ficasse por ver, o CODU do Norte ficou inoperacional, sem sistema informático", conta o presidente do sindicato.

À Renascença, Rui Lázaro conta que "os técnicos tiveram de começar a fazer a triagem de chamadas em papel" o que levou a que o atendimento levasse "bastante mais tempo que o desejável".

A falha ocorreu entre as sete da tarde e as nove da noite de quinta-feira e terá deixado cerca de 50 ocorrências temporariamente sem resposta, mas questionado pela Renascença, o sincalista reconhece que "o atendimento não esteve em causa".

Ainda assim, Rui Lázaro lamenta que, "ao fim de um mês de funcionamento" do novo sistema de triagem, tenha "colapsado o maior CODU do país que se assegura a maioria do atendimento de chamadas do 112".

"A partir do momento que se começam a acumular chamadas, o risco para os cidadãos que estão na ocorrência aumenta com certeza", alerta.

O responsável sindical acrescenta que "os técnicos de emergência para hospitalar que utilizam o programa diariamente" lhe têm feito chegar que "o sistema anterior era bastante mais rápido de utilizar e também mais intuitivo".

"Fica a dúvida, uma vez que este software é requerido e não desenvolvido pelo INEM como o anterior, se o contrato prevê penalização de cada vez que colapsar", remata.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, o INEM garante que esta ocorrência não teve impacto na resposta aos cidadãos, uma vez que o sistema de redundância funcionou.

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