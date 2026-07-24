Termina esta sexta-feira a segunda fase dos exames nacionais

A segunda fase dos exames nacionais termina esta sexta-feira, mas os alunos do ensino secundário terão, em setembro, outra oportunidade melhorar as notas, numa época especial criada na sequência dos problemas registados na classificação dos exames da primeira fase.

O último dia da segunda fase arranca às 9h30 com as provas de Desenho A, Física e Química A e Geografia, seguindo-se Inglês às 14h00, não tendo sido divulgado o número de inscritos.

Física e Química A e Geografia foram duas das quatro disciplinas em que o Júri Nacional de Exames (JNE) identificou erros na parametrização das matrizes de classificação da primeira fase, obrigando à reclassificação de milhares de provas após a divulgação das pautas.

Na sequência da reclassificação, 4.253 alunos viram a classificação de Geografia aumentar, enquanto 73 obtiveram uma nota inferior. Em Física e Química A, 10.294 alunos melhoraram a classificação e 1.025 ficaram com uma nota mais baixa.

Além da segunda fase, os alunos dos 11.º e 12.º anos terão mais uma oportunidade para melhorar os resultados nos exames nacionais, durante uma época especial que vai decorrer entre 03 e 08 de setembro.

A época especial foi anunciada na sequência dos problemas com o processo de digitalização dos quase 300 mil exames realizados na primeira fase, que levaram a que muitos alunos não tivessem acesso atempado às suas notas.

As inscrições para fazer os exames na época especial decorrem entre 27 e 31 de julho e está aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, incluindo aqueles que as realizaram esta semana.

Para os alunos que realizem exames na segunda fase e na época especial, será considerada a melhor classificação obtida, sendo a prova realizada em setembro equiparada, para todos os efeitos, à segunda fase.

A segunda fase dos exames nacionais estava inicialmente agendada para decorrer entre 16 e 22 de julho, mas foi adiada devido às falhas técnicas que obrigaram ao adiamento da segunda fase e atrasaram também a divulgação das classificações, conhecidas em 7 de agosto.

Apesar dos problemas reconhecidos pelo ministro Fernando Alexandre, o Governo manteve os calendários da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto, mas a abertura de uma época especial obrigou a adiar a segunda fase do concurso.

A segunda fase do concurso decorrerá entre 24 de agosto e 20 de setembro, em vez de terminar em 2 de setembro, como inicialmente previsto.