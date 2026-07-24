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Exames Nacionais

Veja a correção dos exames de segunda fase de Física e Química A e Geografia A

24 jul, 2026 - 17:02 • Diogo Camilo

Esta sexta-feira realizaram-se os últimos exames nacionais de segunda fase.

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Física e Química (715)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Geografia A (719)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Desenho A (706)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Inglês (550)

  • Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova.

Este foi o último dia da segunda fase dos exames nacionais.

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