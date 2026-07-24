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Exames Nacionais
Veja a correção dos exames de segunda fase de Física e Química A e Geografia A
24 jul, 2026 - 17:02 • Diogo Camilo
Esta sexta-feira realizaram-se os últimos exames nacionais de segunda fase.
Física e Química (715)
Geografia A (719)
Desenho A (706)
Inglês (550)
Este foi o último dia da segunda fase dos exames nacionais.
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