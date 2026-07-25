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- 25 jul, 2026
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Exames nacionais
Acesso ao ensino superior. Bastonário sugere "suspensão de todo o processo"
25 jul, 2026 - 00:38 • João Maldonado , com redação
Em declarações à Renascença, João Massano considera que esta é a opção mais justa, apesar de também ter custos para os alunos.
O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, defende a suspensão do processo de candidaturas ao Ensino Superior até que sejam resolvidos todos os problemas na correção dos exames nacionais.
Em declarações à Renascença, João Massano considera que esta é a opção mais justa, apesar dos custos para os alunos.
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“Haver uma suspensão de todo o processo enquanto se resolvia esta situação e estas diversas falhas que estão a ser reportadas nas correções. E havendo uma suspensão, colocaríamos todos na mesma posição e, depois, teríamos a possibilidade de todos iniciarem ao mesmo tempo as candidaturas numa primeira fase. E, aí, haveria igualdade de circunstâncias. Agora, isto pode demorar um tempo que ninguém sabe qual é.”
Educação
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O bastonário da Ordem dos Advogados esteve reunido, esta sexta-feira, com o movimento Missão Escola Pública (MEP).
Ficou acordado que na próxima semana será publicado um parecer jurídico da Ordem sobre os exames nacionais do secundário.
Em declarações à Renascença, João Massano entende que um “ato administrativo do Governo” seria sempre preferencial a levar o caso para tribunal.
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