Bebé nasce em ambulância na A4 a caminho do hospital de Bragança

Um bebé nasceu, na madrugada deste sábado, numa ambulância dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, na autoestrada transmontana (A4), próximo ao Azibo, disse o comandante da corporação.

Segundo João Venceslau, a grávida, juntamente com o marido, deslocava-se no carro próprio, de Carrazeda de Ansiães para a maternidade do hospital de Bragança, a única no distrito, a cerca de 100km de distância.

Próximo da localidade de Bornes, já no concelho de Macedo de Cavaleiros, a mulher, de 41 anos, entrou em trabalho de parto e o homem acionou o INEM que enviou para o local uma viatura dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros e ativou o apoio diferenciado da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação), acrescentou ainda o comandante.

O alerta foi dado pouco depois das 05h00. Os bombeiros estavam a transportar a grávida para o hospital de Bragança, quando a meio do caminho, junto ao Azibo, Macedo de Cavaleiros, foram obrigados a fazer o parto.

O bebé e a mãe estão bem de saúde, confirmou ainda João Venceslau.