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Incêndios
Força de 128 operacionais portugueses vai enfrentar "incêndio complexo" em Espanha
25 jul, 2026 - 16:30 • Miguel Marques Ribeiro com Redação
“É uma força constituída por elementos habituados a este tipo de cenários”, referiu o responsável da Proteção Civil.
“É um incêndio complexo”, admitiu o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, antes da partida de uma Força Operacional Conjunta para Espanha, com o objetivo de ajudar a combater os incêndios na Província de Ávila.
O cenário é exigente para quem está no terreno, relata Mário Silvestre: “Fora da capacidade de extinção em muitas das zonas, as forças no terreno estão a proceder a evacuações de aldeias e a confinamentos”.
Apesar das dificuldades, o comandante mostra-se confiante nas capacidades dos 128 operacionais da ANEPC, da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), dos corpos de bombeiros voluntários da Sub-Região de Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana (GNR) que foram destacados para o país vizinho.
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“É uma força constituída por elementos habituados a este tipo de cenários. Vão para lá pôr em prática aquilo que já fazem no seu dia-a-dia e nos incêndios em Portugal”, referiu o responsável da Proteção Civil.
Este sábado, e já depois de uma primeira alusão feita aos jornalistas pelo primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou o envio, a partir da Guarda, da Força Operacional Conjunta, ao abrigo do acordo bilateral entre Portugal e o Reino de Espanha.
“Também o Exército Português fará parte do esforço de auxílio ao combate ao incêndio em Espanha através do envio de 500 rações de combate da sua reserva”, refere ainda o comunicado.
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