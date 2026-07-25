Incêndio em Monchique dominado após mobilizar mais de 100 operacionais

Mais de uma centena de operacionais combateram um incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado numa zona florestal em Monchique, no Algarve, avançou à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pelas 07h30.

"O incêndio foi dominado às 8h50, face a uma ação concertada entre os meios aéreos e os meios terrestres", afirmou fonte do Comando sub-regional do Algarve, pelas 09h30.

De acordo com o segundo comandante regional do Comando sub-regional do Algarve da ANEPC, Abel Gomes, o alerta para o fogo no local de Vale de Água, freguesia de Marmelete, foi dado às 04h58, estando as chamas a lavrar numa zona de mato e eucaliptos.

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Continuam no terreno 107 operacionais, 33 meios terrestres, duas máquinas de rasto e três meios aéreos, dispositivo que "agora está focado nas ações de consolidação, para prevenir possíveis reativações", acrescentou.

O concelho de Monchique, no distrito de Faro, apresenta este sábado perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

[Notícia atualizada às 10h15 para alterar título: "Perto de uma centena de operacionais combatem fogo em Monchique]