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Incêndio em Monchique dominado após mobilizar mais de 100 operacionais

25 jul, 2026 - 08:23 • Lusa

Alerta para o fogo no local de Vale de Água, freguesia de Marmelete, foi dado às 04h58, estando as chamas a lavrar numa zona de mato e eucaliptos.

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Mais de uma centena de operacionais combateram um incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado numa zona florestal em Monchique, no Algarve, avançou à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pelas 07h30.

"O incêndio foi dominado às 8h50, face a uma ação concertada entre os meios aéreos e os meios terrestres", afirmou fonte do Comando sub-regional do Algarve, pelas 09h30.

De acordo com o segundo comandante regional do Comando sub-regional do Algarve da ANEPC, Abel Gomes, o alerta para o fogo no local de Vale de Água, freguesia de Marmelete, foi dado às 04h58, estando as chamas a lavrar numa zona de mato e eucaliptos.

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Continuam no terreno 107 operacionais, 33 meios terrestres, duas máquinas de rasto e três meios aéreos, dispositivo que "agora está focado nas ações de consolidação, para prevenir possíveis reativações", acrescentou.

O concelho de Monchique, no distrito de Faro, apresenta este sábado perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

[Notícia atualizada às 10h15 para alterar título: "Perto de uma centena de operacionais combatem fogo em Monchique]

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