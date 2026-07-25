Incêndios em Pombal e Monchique estão em resolução

Os incêndios em Pombal e em Monchique estavam em fase resolução, pelas 20h20 deste sábado.

O fogo da zona de Almagreira, em Pombal, no distrito de Leiria, deflagrou pelas 15h49. A combater as chamas estão 132 operacionais, apoiados por 37 viaturas e dois meios aéreos.



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Fonte da Proteção Civil disse à Renascença que o incêndio lavra numa zona florestal e que não havia casas em perigo.

O incêndio de Marmelete, no concelho algarvio de Monchique, deflagrou pelas 05h00 da manhã.

No terreno estavam, pelas 18h00, 95 operacionais e 30 viaturas.

[notícia atualizada às 20h24 – incêndios entraram em fase de resolução]