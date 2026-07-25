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Incêndios: Mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo
25 jul, 2026 - 10:21 • Lusa
Perigo de incêndio deverá aumentar muito a partir de segunda-feira, com o aumento das temperaturas.
Mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão este sábado em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Os concelhos pertencem aos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.
O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado perto de meia centena de concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.
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O perigo de incêndio deverá aumentar muito a partir de segunda-feira, altura em que praticamente todo o território continental enfrentará um perigo máximo ou muito elevado, com o aumento das temperaturas.
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros no Norte e Centro até ao final da tarde, podendo ser ocasionalmente acompanhados de trovoada no interior Norte, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (Guarda) e os 19 (Aveiro, Lisboa e Faro) e as máximas entre os 24 (Viana do Castelo, Porto, Aveiro e Guarda) e os 32 graus (Beja e Faro).
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