Luís Neves está "a gerir processo da melhor forma que sabe", diz ministra da Justiça

A ministra da Justiça disse este sábado que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, está "a gerir o processo da melhor forma que sabe", e considerou que o caso em que está envolvido não belisca a confiança na Polícia Judiciária.

Questionada sobre se o caso que envolve o atual ministro da Administração Interna e antigo diretor da Polícia Judiciária (PJ) não afeta a credibilidade da instituição, Rita Alarcão Júdice indicou que "todos os portugueses confiam na Polícia Judiciária" e sublinhou que "o papel e a imagem" que a instituição têm "também se deve muito ao trabalho de todos os seus dirigentes anteriores", numa alusão indireta a Luís Neves.

"Por isso, não vamos esquecer isto, não vamos esquecer que os portugueses sabem bem a qualidade da Polícia Judiciária e a ministra da Justiça não deixará que essa qualidade, que essas características e que essa confiança que existe na Polícia Judiciária seja beliscada", defendeu à margem da cerimónia de encerramento do "Curso de Formação Inicial da Carreira de Guarda Prisional de 2025", que decorreu este sábado em Caxias, em Oeiras.

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Já questionada sobre se a demora das explicações por parte de Luís Neves não poderão adensar as dúvidas sobre o seu mandato como diretor da PJ, a governante defendeu que o atual ministro da Administração Interna "está a gerir o processo da melhor forma que sabe e pode".

"As instituições competentes estão a fazer as avaliações que são necessárias", acrescentou, salientando que não se pronuncia sobre temas que estão abordados na Justiça, mas sublinhando não vai criticar "ninguém" por decidir falar quando tem "todos os elementos reunidos".