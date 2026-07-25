- Noticiário das 19h
- 25 jul, 2026
-
Mais de 200 bombeiros combatem incêndios em Pombal e Monchique
25 jul, 2026 - 18:15 • Ricardo Vieira
Fogo de Monchique deflagrou de madrugada e o de Pombal pelas 16h00 deste sábado.
Mais de 200 bombeiros combatiam, pelas 18h00 deste sábado, dois incêndios em Pombal e em Monchique.
O fogo da zona de Almagreira, em Pombal, no distrito de Leiria, deflagrou pelas 15h49. A combater as chamas estão 132 operacionais, apoiados por 37 viaturas e dois meios aéreos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Fonte da Proteção Civil disse à Renascença que o incêndio lavra numa zona florestal e que não havia casas em perigo.
O incêndio de Marmelete, no concelho algarvio de Monchique, deflagrou pelas 05h00 da manhã.
No terreno estavam, pelas 18h00, 95 operacionais e 30 viaturas.
- Noticiário das 19h
- 25 jul, 2026
-