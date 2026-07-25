Perto de uma centena de operacionais combatem fogo em Monchique

Perto de uma centena de operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado numa zona florestal em Monchique, no Algarve, avançou à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pelas 07h30.

De acordo com o segundo comandante regional do Comando sub-regional do Algarve da ANEPC, Abel Gomes, o alerta para o fogo no local de Vale de Água, freguesia de Marmelete, foi dado às 04h58, estando as chamas a lavrar numa zona de mato e eucaliptos.

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Por se tratar de uma zona "de difíceis acessos" e o vento forte estar "a complicar as operações de combate" - que, neste momento, mobilizam 154 operacionais, 43 viaturas e cinco meios aéreos – o responsável disse estar previsto o acionamento de meios aéreos a partir das 08h30.

Segundo Abel Gomes, neste momento as chamas não ameaçam quaisquer habitações.

O concelho de Monchique, no distrito de Faro, apresenta este sábado perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

[Notícia atualizada às 09h15 para alterar número de operacionais e meios no terreno]