PJ desmantela rede criminosa que introduzia por mar cocaína na Europa

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu mais de duas toneladas de cocaína transportadas numa lancha em alto mar, a sudoeste do Cabo Espichel, no âmbito de uma investigação que desmantelou um grupo criminoso que introduzia droga na Europa.

Num comunicado divulgado este sábado, a PJ avança que, na quinta-feira, intercetou e abordou em alto mar, a cerca de 50 milhas náuticas a sudoeste do Cabo Espichel, na Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional, uma embarcação tipo EAV (Embarcação de Alta Velocidade) que transportava um total de cerca 2.627,00 quilos de cocaína.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No interior da embarcação encontravam-se quatro homens – dois de nacionalidade espanhola, um inglês e um albanês – que foram detidos, refere o comunicado, que adianta que a operação foi feita através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, em articulação e cooperação com a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional, através da Polícia Marítima, e a Força Aérea.

Segundo a Judiciária, a operação policial, denominada "Buongiorno", foi desenvolvida no âmbito de uma investigação que levou ao desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu.

A investigação foi iniciada nos últimos dias na sequência de informação partilhada através do Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs (MAOC-N), no âmbito da cooperação policial internacional e em articulação com as autoridades policiais de Itália.

Para além da droga, foram apreendidos na operação diversos objetos utilizados no processo de navegação e transporte da cocaína.

A PJ avança esclarecimentos complementares sobre a operação numa conferência de imprensa agendada para o fim da manhã deste sábado, na qual estarão presentes responsáveis da Judiciária, da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional e da Força Aérea.